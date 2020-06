Regulamentação do Encontro das Águas é tema de debate

No ano em que se comemora 10 anos do Tombamento do Encontro das Águas e seu entorno, como patrimônio cultural e natural brasileiro, o movimento que originou a luta pelo seu reconhecimento pauta a necessidade de mobilização da regulamentação do maior cartão-postal do Amazonas. No momento, grupos privados querem a construção de um porto para navios de grande porte no local.

O Fórum das Águas, organização da sociedade civil que reúne entidades e movimentos ligados à defesa da Água no Estado do Amazonas, promove, nesta sexta-feira (26), às 16h, debate virtual com o tema “Encontro das Águas: 10 anos do tombamento e a luta pela regulamentação” para levar ao conhecimento da sociedade em geral as implicações e conseqüências dessa obra na localidade. A live será transmitida pela página do facebook do fórum: https://www.facebook.com/forumdasaguasam.

A live será conduzida pelo educador e ambientalista, Valter Calheiros, membro do Fórum das Águas, que também apresentará uma sessão de fotos virtual de sua autoria com registro dos 10 anos do Encontro das Águas. O objetivo é mostrar à sociedade a importância da conservação do local pelo impacto estético-paisagístico que ocorrerá na região, o prejuízo do desmatamento de floresta de várzea do rio, margens de lagos, o que poderá afetar também igarapés e nascentes, o risco de derramamento de óleo e dejetos sólidos e líquidos das embarcações, o revolvimento de sedimentos do leito do rio e taludes, o que afetara a vida aquática do local e populações de botos e peixe-boi, espécies ameaçadas de extinção.