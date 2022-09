Rei Charles 3° cumprimenta público em Londres

O rei Charles 3º chegou na manhã de hoje à Londres vindo da Escócia, onde morreu ontem a rainha Elizabeth 2ª, e foi cumprimentar o público que o aguardava na entrada do palácio de Buckingham. Charles estava acompanhado de Camilla, rainha consorte.

O novo rei será oficialmente proclamado como monarca do Reino Unido amanhã, durante uma cerimônia no Palácio de St. James, em Londres, informou o palácio de Buckingham. Esse processo é um dos ritos formais que Charles será submetido a fim de substituir Elizabeth, a mais longeva rainha britânica.

Segundo comunicado do Conselho de Adesão, grupo formado para organizar os trâmites de uma passagem de reinado, a leitura da proclamação de Charles como rei será feita às 11h (horário local, 15h pelo horário de Brasília). Uma segunda proclamação será feita no prédio do Royal Exchange, um centro de comércio aberto em 1565.

Também são esperadas outras proclamações reais na Escócia, na Irlanda do Norte e no País da Gales, integrantes do Reino Unido. Essas cerimônias serão realizadas no domingo (11).

Rei irá discursar para a nação à tarde. O primeiro discurso de Charles 3° para a população do Reino Unido será transmitido no início da noite de hoje pelo horário local — 14h no horário de Brasília. Aos 73 anos, Charles é o monarca mais velho a assumir o trono.

Além disso, o governo do Reino Unido anunciou hoje que o período de luto pela morte da rainha Elizabeth 2ª começa hoje e vai durar até o dia do funeral. Já os membros da família e os funcionários da Casa Real ficarão de luto mais sete dias após o sepultamento, de acordo com o Palácio de Buckingham.

