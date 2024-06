Roberto Cidade apresenta compromissos em maratona de reuniões em Manaus

O pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade (UB), cumpriu uma maratona de reuniões nesse sábado, 15/6. Esteve nos bairros Novo Israel e Cidade de Deus, zona Norte e Tarumã, zona Oeste para apresentar seus compromissos de pré-campanha.





Ao lado dos pré-candidatos Nath Nascimento (Podemos), Marcos Lima (PMB) e Coronel Menezes (PP), Cidade falou sobre seus compromissos para as áreas de saúde, segurança e social. O pré-candidato também voltou a cobrar a atual gestão municipal quanto à execução de promessas não cumpridas.

“Por todos os bairros que passamos uma reivindicação é unanimidade. Saúde. As pessoas estão precisando de uma melhor assistência em saúde. Hoje, 70% das pessoas que vão ao 28 de Agosto precisam de atenção básica. A Prefeitura de Manaus tem que assumir a sua responsabilidade. Nosso compromisso é, ao longo de quatro anos, implementar 12 UPAs, com funcionamento 24 horas”, declarou.

De acordo com o Plano de Governo do pré-candidato, as 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) serão instaladas em todas as zonas da capital e terão, além do atendimento médico, exames básicos e dispensação de medicamentos.

“O prefeito que está aí prometeu, na campanha passada, construir um pronto-socorro municipal, mas passados três anos e seis meses isso não só não aconteceu como a promessa voltou nesta pré-campanha. Ele esquece que, se ele não tem memória, a população tem, nós temos”, falou.

Também são compromissos de campanha do pré-candidato a ampliação e o armamento da Guarda Municipal e a implementação do Auxílio Municipal Permanente, que deve beneficiar 50 mil famílias.

“Manaus tem urgências e prioridades, e esses três temas são para nós urgências. Precisam ser reparadas imediatamente. Todas as outras questões serão olhadas por nós com compromisso e vontade de sempre fazer o melhor. Sabemos que Manaus hoje tem muitas questões que estão muito aquém do que esperávamos para a maior capital do Norte. Para todos que querem uma Manaus com mudanças, mas com responsabilidade peço que passem a me seguir nas redes sociais, a acompanhar o nosso trabalho. Assim como vocês, eu também quero uma cidade melhor”, finalizou.