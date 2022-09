Roberto Cidade cumpre atividades de campanha em bairros da zona Sul de Manaus

Candidato à reeleição, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), realizou atividades de campanha nesta segunda-feira (5), em bairros da zona Sul de Manaus. No São Francisco, uma caminhada com apoiadores tomou as ruas do bairro, já na Cachoeirinha e na Raiz, o parlamentar realizou reuniões políticas.

“Agradeço a todas as pessoas que permitiram que eu falasse um pouco das nossas propostas. Me alegra poder expor o que pensamos pras áreas de educação, saúde, emprego e renda, melhor idade. Sou um cabôco que gosta de trabalhar, que faz a política do bem, que sempre ficou do lado daquilo que é bom para o povo do Amazonas. Me sinto ainda mais preparado para contribuir, da Assembleia Legislativa, com o meu Estado. Por isso peço que continuem confiando no nosso mandato. Agora é 44.555. Confirma!”, disse.

Moradora do bairro São Francisco, Isabela Santos, 17 anos, vai votar pela primeira vez e disse ser importante conhecer um pouco mais sobre os candidatos que estão concorrendo nas eleições deste ano.

“Sei da importância do voto e o quanto precisamos conhecer os nossos candidatos. Para presidente e governador eu já sabia em quem votar, para deputado acabei de me decidir. Gostei do Roberto Cidade, vi as propostas dele, meus pais também gostam do trabalho que ele faz e eu vou confiar meu voto a ele. Desejo que ele vença e que nos represente bem na Assembleia”, afirmou.

Quem também tem como opção de voto o deputado estadual Roberto Cidade, candidato à reeleição, é a autônoma Leilane Matos. De acordo com Leilane, tanto ela quanto o marido e o filho votam em Cidade desde as eleições de 2018.

“Em 2018, nós resolvemos dar um voto de confiança no Roberto Cidade e não nos arrependemos. Fiquei contente quando vi que ele se tornou presidente da Assembleia, que nunca se envolveu em confusão e que mantém esse jeito amigo e tranquilo de trabalhar. Com certeza vamos votar nele. Vamos com o Cidade de novo”, disse.