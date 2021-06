Rocam prende homem com arma e drogas no bairro São Jorge

MANAUS – Em ação policial no bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus, a equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prendeu, na noite de quarta-feira (23), um homem de 29 anos, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes. Na ocorrência, foram apreendidas uma arma de fogo e 266 trouxinhas de substância com aspecto de oxi.

A guarnição rocaniana, compondo a viatura 9232, recebeu denúncia anônima por volta das 18h, informando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na rua Humberto de Campos. Chegando ao local, os militares avistaram um homem com as mesmas características repassadas na denúncia e efetuaram abordagem.

Na revista, foram encontradas com o suspeito algumas porções de entorpecente com característica de oxi e uma arma de fogo, da marca Taurus, de calibre 38 e numeração 38566, contendo duas munições intactas do mesmo calibre.

Questionado sobre a procedência dos entorpecentes, o indivíduo informou que possuía mais porções escondidas em sua residência. A equipe foi ao local e, após buscas, apreendeu várias outras porções de material ilícito, totalizando 266 trouxinhas de substância com aspecto de oxi.

O infrator recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi constatado que ele possuía passagem por tráfico de drogas. O homem permaneceu à disposição da justiça.