Rodoviários dizem que ‘ônibus piratas’ do Castanho-Careiro são da empresa Aruanã

Rodoviários afirmam que não existem ‘ônibus piratas operando no trajeto Castanho-Careiro/Manaus’ e, sim uma cooperativa de transportes de passageiros registrada no município.

A notícia publicada no portal Correio da Amazônia, dia (21/09), com o título, “Transporte ‘pirata’ desafia autoridades e avança em direção ao interior do Amazonas”, sugerida pelo Sindicato dos Transportes Especial (Sinespecial), foi contestada pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira.

De acordo com Givancir,’ os proprietários dos ônibus que operam na linha Castanho-Carreira/Manaus, procuraram os Rodoviários para dizer que trabalham em uma “cooperativa” – o nome da cooperativa não foi informado – e, que eles são os verdadeiros donos da linha, não a empresa de Transportes Aruanã.

Givancir afirma ainda, que os ônibus são bem conservados e que só está faltando apoio das autoridades para que eles possam se organizar e se legalizar para tomarem conta, em definitivo, da linha Castanho-Careiro/Manaus. O presidente dos rodoviários diz que eles são trabalhadores e não ‘clandestinos’, denominados como piratas dos transportes.

Região Metropolitana

Givancir diz que o presidente do Sindicato dos Transportes da Região Metropolitana de Manaus é ele, e ele sabe o que está acontecendo naquela região. “A empresa pirata, que está interferindo no trabalho dos proprietários de ônibus daquela região, é a Aruanã. Portanto, a pirata daquela região é a Aruanã Transportes, que está querendo se apropriar ilegalmente da linha”, finaliza.