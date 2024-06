Saiba tudo sobre o jogo Estrela do Norte/Manaus Futsal e Passo Fundo-RS na Arena Amadeu Teixeira

Único representante da Região Norte no 1º Campeonato Brasileiro de Futsal, o Estrela do Norte/Manaus Futsal se prepara para o quarto compromisso na competição. O duelo é nesta quinta-feira, dia 6 de junho, partir das 20h (horário local), na Arena Amadeu Teixeira, contra o Passo Fundo-RS. A expectativa é casa cheia novamente, pois o time amazonense está no G-8 do torneio organizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).





Os gaúchos chegam à capital amazonense embalados pelas três vitórias que asseguram a liderança do Grupo A da competição, com 9 pontos. Com 4 pontos e em 5º lugar na tabela, o representante da casa perdeu na estreia para o CRB/Traipu-AL, mas depois venceu o Fortaleza por 5 a 3 (fora) e empatou por 4 a 4 contra o Cruzeiro no duelo da última sexta-feira (31/05), que bateu recorde de público no Brasileiro (4.200 torcedores presentes).

Ingressos à venda

A diretoria do clube informa que os ingressos já estão disponíveis em seis pontos de venda: 1. Sede do Estrela do Norte (rua das Palmeiras, São José 3); 2. Pontual Gourmet do Campo do Bahia (São José); 3. Pontual Gourmet do Shopping Grande Circular (Avenida Grande Circular, São José); 4. Dedé Boteco (Sumaúma Park Shopping); 5. Dedé Boteco (Amazonas Shopping); e 6. Cachaçaria do Dedé (Manauara Shopping). Na compra antecipada até 1 dia antes do jogo, o preço do ingresso é R$ 10.

No dia do jogo, a bilheteria da Arena Amadeu Teixeira abrirá às 9h. O valor do ingresso será R$ 20 (inteira) e R$ 10 (estudante). As gratuidades para crianças até 12 anos, idosos acima de 65 anos e Pessoas com Deficiência devem ser retirados antecipadamente na sede do Estrela do Norte ou na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira no dia do jogo.

Preparação

Em Manaus, a comissão técnica liderada pelos professores Breno Freitas e Sonny Ferreira segue a preparação da equipe para a quarta rodada do Brasileirão de Futsal. Nesta terça-feira (04/06) está prevista uma sessão de fisioterapia para os atletas, enquanto às 21h30 tem treino técnico e tático no ginásio Casimiro de Abreu, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Na quarta-feira (05/06), às 18h, na Arena Amadeu Teixeira, o elenco do Gigante da Zona Leste faz o último treinamento antes da partida contra os gaúchos do Passo Fundo. A novidade é a volta do ala Caíque, que cumpriu suspensão automática diante do Cruzeiro – ele foi expulso no segundo tempo na vitória sobre o Fortaleza, pela segunda rodada.

Credenciamento da imprensa

Os profissionais dos veículos de comunicação interessados em cobrir a partida devem fazer o credenciamento, que está a cargo da CBFS. O link é o https://www.credencialcbfs.com.br/. Basta preencher os dados e seguir as orientações para trabalhar devidamente credenciado pela confederação. O credenciamento deve ser feito até 24 horas antes da partida.

A entrada da imprensa será pelo portão de fundos da Arena Amadeu Teixeira e os profissionais devem apresentar o voucher ao representante do clube que estará posicionado no local. Os profissionais de imagens serão orientados sobre os locais onde poderão ficar posicionados no ginásio. Os repórteres de jornais impressos, portais e TVs devem se posicionar no lado da cabine de transmissão. Entrevistas com atletas e técnicos serão concedidas somente após o jogo, na área onde estará fixado o backdrop do Campeonato Brasileiro.