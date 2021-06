Secretaria de Educação retoma aplicação de exame supletivo

O Provão Eletrônico voltará a ser aplicado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto no fim do mês de junho, de forma presencial, em quatro unidades, com 50% da capacidade de lotação de cada local. As inscrições para o exame serão abertas na segunda-feira (14/06) e seguem até o dia 23 de junho, pelo endereço eletrônico examesupletivo.seduc.am.gov.br.

Para o cadastro, o candidato deverá informar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física), nome completo, nome da mãe e data de nascimento. As provas serão aplicadas de 28 de junho a 30 de setembro.

A atividade estava suspensa desde o fim de 2020, devido às medidas de prevenção à Covid-19. Neste retorno, medidas como distanciamento, uso de máscaras faciais e álcool em gel serão adotadas pelos aplicadores e pelos candidatos.

A coordenadora do programa, Kátia Mendes, frisa que a retomada é importante para atender as pessoas que aguardam a oportunidade de concluir os estudos. “Há jovens e adultos precisando regularizar suas pendências escolares, por isso faz-se necessário que a Secretaria de Educação reinicie a aplicação para que eles possam utilizar esses serviços”.

Sobre a prova – O serviço é gratuito e é uma das políticas educacionais da Secretaria de Educação para a regularização e conclusão da escolaridade nos níveis Fundamental e Médio. As provas podem ser realizadas por brasileiros e estrangeiros, com a certificação da pasta.

As unidades fixas de aplicação do exame são: Centro Cultural Aníbal Beça, Escola Estadual (EE) Eliana Pacheco, EE Solon de Lucena e Instituto de Educação do Amazonas (IEA). Cada candidato poderá escolher o local e o turno que deseja realizar o exame, conforme disponibilidade.