Seinfra avança com a pavimentação da via de acesso ao CETI de Tefé

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), avançou com a pavimentação da via de acesso ao Centro de Educação de Tempo Integral (CETI) de Tefé (distante 523 quilômetros em linha reta de Manaus). A obra faz parte do contrato de pavimentação do sistema viário do município.

Com investimento de R$ 12.390.958,76, o contrato contempla a pavimentação de 69 ruas em quatro bairros: Jerusalém, São José, Jardim Lara e Vila Boa Sorte, além da construção da via de acesso ao novo CETI.

Os serviços correspondem à terraplenagem com regularização de subleito e compactação de aterro; pavimentação com reforço de base, sub-base e aplicação de revestimento asfáltico com CBUQ, o Concreto Betuminoso Usinado a Quente, pintura, sinalização, calçada, sarjeta e meio-fio.

A via de acesso ao CETI tem extensão de 600 metros e nesta fase estão em execução os serviços de sub-base e base, imprimação e camada de proteção. A próxima etapa consiste na pavimentação da via. A obra apresenta 94% de execução e previsão de término para novembro deste ano.

Para o secretário de estado, Carlos Henrique Lima, a proposta da obra tem objetivo de melhorar o tráfego no município. “O governador Wilson Lima tem atuado fortemente para levar infraestrutura a todo o Amazonas. E a pavimentação de ruas e avenidas proporcionam melhores condições de vida para a população”, explicou.

Situado na calha do Alto Solimões, o município de Tefé tem uma população estimada em 59.547 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente a 2020.