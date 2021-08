Sejusc distribui uma tonelada de peixes para famílias do Tarumã-Açu

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e da Unidade Integrada de Articulação às Comunidades (Uiac), distribuiu nesta sexta-feira (06/08) uma tonelada de peixes, das espécies tambaqui e curumim, para 300 famílias atendidas pela Associação Semeando Integração e Cidadania (ASIC), no bairro Tarumã-Açu, zona oeste de Manaus.

O pescado integra o programa Peixe no Prato Solidário, e foi doado pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), que adquiriu a produção de piscicultores da Região Metropolitana de Manaus, com a finalidade de direcioná-los a famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da rede de assistência social do Amazonas.

A secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, afirmou que a ação demonstra mais uma vez a preocupação do governador Wilson Lima com a população que mais necessita. “Temos o dever de fazer que os dispositivos do Estado cheguem às famílias que mais precisam. O governador Wilson Lima tem um olhar diferenciado para o social”, disse.

A secretária executiva de Cidadania da Sejusc, France Mendes, frisou que o Peixe no Prato Solidário é uma iniciativa de suma importância porque coloca alimento na mesa das famílias que passam dificuldades financeiras.

“Essa campanha destaca o olhar zeloso do governador Wilson Lima com as famílias que moram nas comunidades. A parceria com a Sepror vai avançar cada vez e em breve vamos atender mais comunidades. O Peixe no Prato Solidário leva alimento e dignidade para as famílias do nosso estado”, disse France.

Além da Sejusc, a Sepror entregou uma tonelada de pescado para a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e para o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), responsáveis por executar a distribuição para a população em risco social em Manaus.