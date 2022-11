Seleção Brasileira embarca rumo ao Catar para Copa do Mundo

A Seleção Brasileira partiu de Turim, na Itália, em direção a Doha, no Catar, onde disputará a Copa do Mundo de 2022.

O goleiro Alisson, o zagueiro Thiago Silva, o meia Neymar, os atacante Vinícius Júnior e Rodrygo, entre outros atletas da delegação, usaram suas redes sociais na manhã deste sábado (19) para registrar a partida rumo ao Oriente Médio.

“Catar, aqui vamos nós!”, escreveu o goleiro.

Qatar, here we go! 🇶🇦🇧🇷 pic.twitter.com/8cQeGQuupg

— Alisson Becker (@Alissonbecker) November 19, 2022