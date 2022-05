Semsa fecha ‘Dia D’ contra a influenza e o sarampo com mais de 60 mil doses aplicadas

O “Dia D” da campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo, promovido pela Prefeitura de Manaus, no último sábado, 14/5, foi encerrado com a aplicação de 61.797 doses, segundo balanço da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela execução da mobilização na capital.

Ao longo de nove horas seguidas, das 8h às 17h, foram vacinados idosos de 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas e professores, que representam os grupos prioritários desta fase da campanha.

Além de abrir as 171 salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a secretaria montou postos de atendimento à população em locais alternativos, incluindo lanchonetes, mercearias, drogarias, feiras, supermercados e shopping centers, além de postos volantes, que se deslocaram para áreas de difícil acesso, levando a vacina a moradores com dificuldade de acessar os grandes pontos, e aos acamados.

“Fechamos o Dia D com a certeza e a felicidade de termos cumprido de um modo especial a missão de levar a atenção primária para perto do cidadão, como é princípio do SUS, e determinação do prefeito David Almeida”, avaliou o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, destacando que foram envolvidos na mega-ação mais de dois mil servidores da Semsa, distribuídos em equipes de vacinadores, coordenadores e de apoio logístico e operacional.

Djalma Coelho destaca que a campanha continua e que as pessoas ainda não vacinadas devem procurar as UBSs ao longo da semana, conforme endereços e horários disponíveis no link bit.ly/salavacinamanaus e nas redes sociais da Semsa (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no facebook).

A subsecretária municipal de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo, também avaliou positivamente o saldo do Dia D. “Foi um Dia D de desempenho fantástico, de compromisso, de novas estratégias, de sucesso, de capacidade técnica e de compromisso com a saúde pública”, disse destacando o reconhecimento da gestão municipal com todos os servidores que se envolveram para que as mais de 60 mil doses fossem aplicadas em um único dia.

Aldeniza destacou que o trabalho continua e convoca a população a comparecer às unidades de saúde, garantindo que o município alcance as metas estabelecidas e que esteja protegido contra as duas doenças.

Saldo

De acordo com os dados consolidados pela Semsa na manhã deste domingo, 15/5, das 61.797 doses aplicadas durante o Dia D, 47.558 foram da vacina trivalente, eficaz contra três tipos de cepas da influenza (H1N1, H3N2 e linhagem B/Victoria) e 14.239 foram da vacina tríplice viral que, além do sarampo, protege contra caxumba e rubéola.

Com as novas doses, os percentuais de pessoas imunizadas contra a influenza, por grupo prioritário, chegaram a 52,4%, no caso dos idosos e a 76,5%, no caso dos trabalhadores da saúde. Os dois grupos estão sendo vacinados desde o dia 4 de abril, quando a campanha foi iniciada em Manaus.

As crianças de 6 meses a menores de 5 anos, que começaram a ser vacinadas no último dia 6 de maio, têm, até o momento, 17,8% de cobertura vacinal contra a influenza. Já as gestantes, puérperas e professores, incorporados à campanha no último dia 11 de maio, alcançaram nestes primeiros dias de vacinação 14%, 21% e 42% de cobertura, respectivamente.

A meta da prefeitura é, ao final da campanha, ter alcançado 90% das 454.460 pessoas que integram a população estimada destes seis grupos, além de 583 indígenas aldeados, que já começaram a ser vacinados por equipes do Distrito de Saúde Indígena (Dsei).

Em relação à vacina contra o sarampo, 72% dos trabalhadores da saúde e 12,3% das crianças já estão vacinados. Na campanha, esta vacina é oferecida apenas para os dois públicos, que somam 216.407 pessoas. A meta é vacinar 95% desse total.

