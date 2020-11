Serviço pode causar oscilações no abastecimento de água na zona Norte de Manaus

A Águas de Manaus informa que realizará serviços de melhorias na rede de abastecimento do Sistema Monte das Oliveiras. Divididos em duas etapas, pelo menos onze bairros e comunidades da zona Norte da cidade serão beneficiados com as intervenções.

A primeira etapa dos trabalhos acontece nesta quinta-feira, dia 05 de novembro, no período de 07h30 às 18h30. A intervenção é necessária para interligar implantar válvulas reguladoras de pressão na região das ruas São Ferino São Valentim, São Lourenço e Curió.

A segunda etapa acontecerá no dia 10 de novembro, próxima terça-feira, para realização do mesmo serviço. Desta vez, os serviços ficam concentrados na região da São Lourenço e iniciam no horário de 22h, com previsão de conclusão às 07h30 do dia 11 (quarta-feira).

Em ambas as situações, áreas dos bairros Monte das Oliveiras, Terra Nova III, Monte Pascoal, Novo Israel, Santa Etelvina, Santa Marta, Santa Tereza, Agnus Dey, Vista Alegre, São Luiz e Residencial Deus é Fiel poderão apresentar oscilações no abastecimento de água, que será normalizado de maneira gradativa em até 20 horas após o término de cada intervenção.

As ações integram um pacote de melhorias no abastecimento que a Águas de Manaus está implantando ao longo do semestre em diversas regiões da cidade. Um dos principais benefícios é a melhor distribuição na pressão de água dentro das tubulações. A partir do momento em que ela é regulada, a possibilidade de vazamentos e manutenções emergenciais na rede (que geralmente causam transtornos como a falta d’água), diminui consideravelmente.