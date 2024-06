SES-AM alerta para cuidados com alimentação e exposição ao sol durante festival de Parintins

Para quem já está se preparando para participar do 57º Festival de Parintins 2024, que ocorre dias 28, 29 e 30 de junho, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) chama atenção para os cuidados com a alimentação e com a exposição ao sol, já que nessa época do ano o calor é bem forte na cidade.





Este ano, são esperadas cerca de 230 mil pessoas, entre moradores e turistas de todo o país, no município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), para a festa dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido.

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, reforça que o Governo do Amazonas já está com toda a estrutura preparada para o atendimento à população e visitantes, durante a festa. Mas ressalta que é importante que todos estejam atentos aos cuidados com a saúde.

“É preciso estar muito bem hidratado nesse período. São essenciais cuidados como beber muita água, vestir roupas leves e, também, ficar atento ao trânsito, para que possamos realizar um festival com muita saúde”, observa.

Para esta edição do festival, a SES-AM estará atuando em Parintins com uma equipe de 50 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de Enfermagem. O órgão também está enviando ambulâncias para a cidade, que ficarão em pontos estratégicos, além de reforçar o estoque de insumos e medicamentos, com mais de 200 itens, entre materiais, remédios e Produtos Para Saúde (PPA).

Alimentação

Para quem vai consumir bebida alcoólica, além de evitar os excessos, a nutricionista referência técnica em alimentação da SES-AM, Daíse Cunha, diz que é preciso se manter hidratado e cuidar da alimentação. “A alimentação precisa ser rica em frutas, com o teor de água um pouco mais elevado, como melancia, melão, laranja e tangerina. Estar sempre tomando a bebida que lhe convém junto com o copo de água, suco e também atentar para não consumir alimentos ricos em gordura”, explica Daíse Cunha.

Segundo a nutricionista, a gordura misturada com a bebida alcoólica não traz uma sensação de bem-estar, podendo provocar náuseas, sensação de tontura ou de vômito.

Cuidados com a pele

Segundo o diretor clínico da Fundação Hospitalar de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta (Fuham), o médico dermatologista Renato Cândido, para evitar queimaduras do sol, é recomendável, antes de sair de casa, aplicar protetor solar, ainda que o dia esteja nublado, especialmente entre às 10h e 16h.

Ainda de acordo com o profissional, é importante escolher um fator de proteção, no mínimo 50, reaplicando o produto a cada três horas ou após episódios de intenso suor. Vale usar um meio físico para a proteção, como chapéus e roupas adequadas.

“A exposição ao sol em excesso pode causar danos à pele, tais como queimaduras, envelhecimento precoce e aumentar o risco de desenvolvimento de câncer de pele. O protetor solar é essencial para proteger a pele desses danos, além disso, é importante usar guarda-sol, roupas adequadas e bonés”, frisa.