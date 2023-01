SES empossa novo gestor da Fundação Alfredo da Matta e anuncia investimentos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) deu posse, na manhã desta quinta-feira (12), ao novo diretor-presidente da Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham), o médico dermatologista Carlos Alberto Chirano Rodrigues. A solenidade de posse, realizada no auditório da Fuham, foi presidida pelo secretário de Saúde do Amazonas, médico Anoar Samad, e teve a presença de todos os presidentes das fundações, integrantes do sistema público do Saúde do Estado e parceiras da fundação, representantes da Marinha do Brasil, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e da Universidade do Estado (UEA).

Na solenidade, o secretário da SES confirmou o compromisso do Governo do Amazonas em realizar investimentos nas fundações de Saúde, inclusive na Fuham. “Esta fundação tem uma história muito grande, construída por grandes mestres da dermatologia. Então, é com grande satisfação que eu volto aqui, onde já estive antes como estudante, no passado. Agora, voltando como secretário de Saúde para prestigiar a posse do Dr. Chirano, venho dizer que já temos programados alguns investimentos, inclusive nesta fundação, sobretudo na área de atividades cirúrgicas (dermatológicas). Nós vamos transformar esta fundação”, afirmou Anoar Samad.

Para um auditório lotado de médicos, servidores e autoridades da área de Saúde, Carlos Chirano fez um resumo de sua gestão, prevista para os próximos quatro anos. “Nossa primeira iniciativa será aumentar a acessibilidade à população. Abriremos as portas (da Fundação) no município de Manaus e no interior do estado. E no dia 28 (de janeiro), vamos fazer um mutirão, com as portas abertas, funcionando o dia inteiro, recebendo as pessoas que necessitarem”, disse Chirano.

Mutirão

Entre as primeiras medidas da nova gestão, a Fuham vai realizar, no próximo dia 28, um grande mutirão de atendimento para detecção e combate à hanseníase, uma atividade relativa ao “Janeiro Roxo”, mês dedicado às ações voltadas para a doença. O mutirão será de 8h às 14h, na sede da Fundação Hospitalar Alfredo da Mata, localizada na Avenida Codajás, esquina com a Avenida Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, zona centro-sul de Manaus.

Números da Hanseníase

A Fundação Alfredo da Matta é a responsável pela execução da política pública de Saúde relativa ao combate à hanseníase em todo o Amazonas. A instituição está em processo de compilação dos dados da doença relativos ao ano de 2022. O relatório final deverá ser apresentado no mês de março.

Mas, segundo os dados parciais organizados pelo Departamento de Controle de Doenças e Epidemiologia da Fuham, a doença apresenta comportamento descendente com redução da taxa de detecção nos últimos anos, passando de 44,3/100 mil habitantes em 2000 para 7,82/100 mil habitantes em 2022, o que representou uma redução de 82,3%, com parâmetro de endemicidade ainda médio. Nos municípios do interior observou-se também esta diminuição no mesmo período. Manaus apresentou comportamento descendente semelhante ao estado com redução de 72,7% no período. Em 2022, houve um pequeno aumento em relação ao ano anterior. Hoje, Manaus está com taxa de detecção de 4,88/100 mil habitantes, no parâmetro de média endemicidade.

Em 2022, foram detectados no Estado do Amazonas 334 casos novos de Hanseníase. Do total de casos novos, 110 (32,9%) eram residentes de Manaus e 224 (67,1%) residentes em outros 47 municípios.

Na faixa etária de maiores de 15 anos foram detectados 299 (89,5%) casos e 35 em menores de 15 anos (10,5%). Com relação a Classificação Operacional, foram diagnosticados 267 (79,9%) Multibacilares e 67 (20,5%) Paucibacilares.

Hoje, existem 515 pessoas em tratamento de Hanseníase em todo o estado, sendo 167 (32,4%) em Manaus e 348 (67,6%) no interior. Destes, 471 (91,3%) são maiores de 15 anos e 45 (8,7) são menores de 15 anos de idade.