Sistema fotovoltaico com armazenamento solar chega ao Brasil como solução para apagões

Diferentes regiões brasileiras estão sendo afetadas pelas recorrentes falhas no fornecimento de energia. No último final de semana, Manaus sofreu com um apagão de mais de sete horas em algumas regiões





As interrupções no fornecimento de energia elétrica, os conhecidos apagões, estão cada vez mais recorrentes em diferentes regiões brasileiras. No início do ano, a população da capital paulista sofreu com vários dias sem o fornecimento de energia elétrica. No último final de semana, foi a capital do Amazonas que passou pelo mesmo problema – alguns bairros de Manaus ficaram mais de sete horas sem energia.

E a falta de energia elétrica causa prejuízos para todas as esferas da sociedade. No residencial, por exemplo, há muitas pessoas que trabalham em home-office, o que se torna essencial ter a energia para conseguir desenvolver suas atividades diárias, ou mesmo no caso de pessoas que dependem de equipamentos hospitalares elétricos para a manutenção da própria vida. No caso do comércio e indústria, a falta da energia pode ocasionar a interrupção no funcionamento de equipamentos do sistema de produção, o que pode gerar um enorme prejuízo.

Nesse cenário, soluções confiáveis, que possam minimizar os impactos dessa situação, tornam-se essenciais para assegurar que, em casos de emergência, esse fornecimento não seja interrompido. E, nesse contexto, está a energia solar – uma fonte de energia limpa, que está ganhando cada vez mais espaço no Brasil, e elevou o País à 6º posição em produção de energia solar no mundo, segundo dados da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar).

Porém, importante ressaltar que os sistemas solares convencionais são conectados à rede e injetam a energia diretamente na rede elétrica e, dessa forma, durante os apagões, esses sistemas não garantem o fornecimento de energia. É para solucionar esse gargalo que o sistema fotovoltaico evoluiu. Já presente em vários países do mundo, agora começam a chegar ao Brasil os inversores híbridos – que são o ‘cérebro’ do sistema, ou seja, equipamentos do sistema solar podem operar simultaneamente com uma fonte de energia (painéis solares) e um banco de baterias. Esses equipamentos permitem que a energia solar seja armazenada em baterias para ser usada em momentos como os de apagões, no período noturno ou nos chuvosos, por exemplo.

“Dessa forma, não haverá a dependência da rede elétrica, além da economia substancial na conta de energia, o que faz com que o sistema de armazenamento com baterias se pague em 6 a 8 anos”, destaca Gilberto Camargos, diretor-executivo da SolaX Power, empresa global com sede na China, que foi a primeira fabricante de inversores híbridos da Ásia, em 2013, e por isso acumula essa expertise no segmento.

E o executivo é otimista: “Com a redução de mais de 40% no valor dos painéis solares em 2023, de acordo com estudo do Portal Solar, a tendência é de que a atratividade dessa fonte de energia tenha expressivo crescimento, cenário esse, aliado à possibilidade de armazenar essa energia limpa, garantindo a segurança energética e redução no payback (período necessário para que o custo da aquisição e instalação dos equipamentos se pague)”.

Essa redução no período para retorno do investimento é um importante indicador da competitividade dos sistemas fotovoltaicos, já que, quanto menor o prazo, mais atrativo é investir nesse sistema e, com a redução no valor dos painéis solares, a tendência de queda é real.

Sobre a SolaX Power – É uma multinacional fundada em 2012 com sede em Hangzhou, China, e filiais em vários países, incluindo Holanda, Alemanha, Reino Unido, Austrália, Japão e EUA. Com mais de 2.000 funcionários em todo o mundo, a empresa é reconhecida por sua atuação nas áreas de pesquisa e desenvolvimento: são mais de 100 patentes internacionais e mais de 500 certificações de mercado. Seu portfólio é composto de inversores fotovoltaicos, soluções de armazenamento de energia, carregadores veiculares e sistemas avançados de gerenciamento de energia. Seus inversores são conhecidos por sua eficiência, confiabilidade, adaptabilidade e controle inteligente. A SolaX Power está comprometida com a sustentabilidade, inovação e satisfação do cliente. Sua expansão em todo o mundo tem a proposta de contribuir para a transição global para um futuro mais verde.

