Sistema viário da Comunidade de São Domingos começa a ser pavimentado

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), deu início às obras de pavimentação do sistema viário da comunidade de São Domingos, na zona rural do município de Novo Airão, distante 115 quilômetros em linha reta de Manaus. A comunidade é considerada uma das maiores produtoras de abacaxi de Novo Airão.

Com investimento no valor de R$ 3.761.918,57 e previsão de entrega para dezembro de 2021, o contrato contempla a realização de serviços de drenagem superficial, terraplenagem com regularização do subleito, sub-base, base, pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e sinalização em nove ruas da comunidade, o equivalente a 3,09 quilômetros de vias.

Investimentos em Novo Airão – O Governo do Amazonas já entregou, na gestão do governador Wilson Lima, obras de grande importância social e econômica em Novo Airão, como a revitalização do sistema viário da sede do município, a revitalização da Praça Municipal Luiz Jorge Silva e a revitalização da AM-352, a estrada de Novo Airão.

Na última semana, em visita ao município, o governador Wilson Lima anunciou o projeto de construção do Portal da Cidade e a iluminação em LED para o município.

Situado na calha do Rio Negro, o município de Novo Airão tem população estimada em 19.930 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao ano de 2020.