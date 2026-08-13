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Sobe para 273 o número de mortos após terremoto na Colômbia

Por
Redação 5
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Foto: David Salazar/AFP

O número de mortos no terremoto que atingiu a Colômbia na segunda-feira (10) subiu para 273, segundo balanço divulgado nesta quinta (13) pela Unidade de Gestão de Desastres.

O número de desaparecidos caiu para 377, e o de feridos, para 3.824. Mais de 200 dos mortos já foram identificados.


As buscas continuam, apesar do fim da chamada “janela de ouro” — as primeiras 72 horas após o terremoto, período considerado mais importante para encontrar sobreviventes.

Na terça (11), uma mulher foi resgatada com vida após passar 36 horas sob os escombros.

O Exército colombiano participa das operações nas cidades mais afetadas, como Cali, Pereira e Manizales. O governo também auxilia famílias na identificação dos corpos.

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