Startup brasileira ajuda alunos estudarem de graça

Um grupo de empreendedores de Curitiba (PR) criou a Kultivi, site que conta com mais de 70 cursos em diferentes áreas, como preparatório para ENEM e Exame da OAB, além de Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Concursos, Revalida (Medicina) e Empreendedorismo.

Surgida com o propósito de levar educação gratuita e de qualidade a todos, a plataforma conta hoje com mais de 400 mil alunos cadastrados com acesso aos cursos, questões e certificado – também gratuito. Além disso, é possível assistir as aulas no canal da startup no YouTube, onde o projeto já conta com mais de 200 mil inscritos.

De acordo com o idealizador do projeto, Claudio Matos, a ideia é democratizar o conhecimento e fazer a plataforma chegar a ainda mais pessoas. A lógica de funcionamento, para ele, é simples e já segue o que o mercado vem fazendo. “Quem paga a plataforma são os anunciantes, por meio de espaços publicitários, geralmente empresas que querem desenvolver educação de qualidade no Brasil e atrelar sua marca a esse projeto”, explica o sócio da Kultivi.

Outra forma de manutenção do projeto está no apoio prestado por pessoas físicas e jurídicas, por meio de crowdfunding, a chamada “vaquinha virtual”.

Após um rápido cadastro, os usuários podem acessar a descrição dos cursos e começar a assistir imediatamente. É possível ainda ver comentários de outros alunos e baixar materiais didáticos complementares. Para isso, basta um dispositivo com acesso à internet.