Super Terminais tem nove vagas de emprego abertas em Manaus

A unidade do Super Terminais localizada no Polo Industrial de Manaus (PIM) está com nove vagas de emprego abertas. As oportunidades são para operador de empilhadeira pesada, eletricista de máquinas pesadas e de manutenção, analista administrativo, mecânico de máquinas pesadas, líder de manutenção, auxiliar administrativo e eletricista de manutenção.





Com salário compatível com o mercado, o terminal portuário oferece também benefícios relacionados à Assistência Médica – coparticipação de 50%, assistência odontológica, convênio com farmácias e ótica, refeição no local, seguro de vida e desconto no ICBEU, em cursos de Inglês, Artes e Tecnologia.

Os interessados podem se inscrever pelos links:

Operador de Empilhadeira Pesada – https://lnkd.in/dJ8DWifx

Eletricista de Máquinas Pesadas – https://lnkd.in/dW_AHmFr

Eletricista de Manutenção – https://lnkd.in/djY72FZZ

Analista Administrativo – https://lnkd.in/dQWPnZwW

Mecânico de Máquinas Pesadas –https://lnkd.in/dTh73T3X

Líder de Manutenção – https://lnkd.in/dBwVChwz

Mecânico de Manutenção – https://lnkd.in/dUa49A5Y

Aux. Administrativo (Manutenção) – https://lnkd.in/dUWcVYny

Eletricista de Manutenção (Autos) – https://lnkd.in/dZQC-W3f

Com mais de 25 anos de experiência no mercado de transporte e logística, o Super Terminais opera cargas em contêineres, cargas de projetos e cargas soltas. A estrutura oferece ainda os equipamentos mais modernos do mercado. Entre as grandes preocupações da empresa estão a preservação da maior floresta tropical do mundo – a Floresta Amazônica –, a capacitação para promover um ambiente focado em sustentabilidade.