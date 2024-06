TAP Air Portugal retoma voos para Manaus

A TAP Air Portugal retoma os voos entre Lisboa e Manaus, capital do Estado da Amazónia, numa operação com três voos semanais, com escala em Belém, que acontecem às segundas, quartas e sextas. O primeiro voo está marcado para o próximo dia 4 de novembro.





Com o regresso deste voo, a Companhia marca presença em 13 capitais e atinge o número de 15 rotas no Brasil (13 para Lisboa e duas para o Porto).

A TAP já tinha voado para Manaus entre 2014 e 2016. Os bilhetes para os voos entre Lisboa e Manaus já estão disponíveis em flytap.com e nas agências de viagens, com preços promocionais de ida e volta a partir de USD 649 com taxas incluídas.

Para Luís Rodrigues, CEO da TAP, “o Brasil é estratégico para a TAP e o regresso do nosso voo para Manaus é mais um sinal de que vamos continuar a investir no desenvolvimento das nossas operações no país. Recentemente lançámos uma nova rota para Florianópolis e vamos terminar este ano com, pelo menos, 15 rotas para o Brasil, números recordes da Companhia no país irmão”.

“O nosso objetivo é trazer cada vez mais turistas para o Brasil, não só de Portugal, mas de todo o mundo para onde a TAP voa, e disponibilizar mais de 60 destinos na Europa e África, que também podem ser voados pelos brasileiros via Lisboa e Porto. Queremos continuar a ser a principal Companhia aérea internacional no Brasil”, conclui o CEO da TAP Air Portugal.

Segundo Karen Strougo, Diretora-Presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, “a chegada da TAP a Manaus representa uma etapa importante na melhoria da conectividade do Amazonas com a Europa, facilitando a recepção de mais turistas estrangeiros aos destinos de natureza e cultura do Estado, e estimulando a viagem dos amazonenses a Portugal e suas conexões a partir do hub de Lisboa. Isso faz parte do trabalho da VINCI Airports: promover a presença de mais companhias aéreas e conectar cada vez mais cidades. Este anúncio é ainda mais especial por conectar dois aeroportos da nossa rede”.

Durante o verão europeu, apesar da suspensão temporária dos voos para Porto Alegre, a TAP oferece 95 voos semanais para o Brasil, uma média de 13 voos por dia, com saídas de 13 capitais de estados brasileiros.

A TAP foi eleita por 10 anos consecutivos a Companhia Aérea Líder da Europa para a América do Sul pelos World Travel Awards, em reconhecimento do seu serviço de excelência. Além disso, recebeu em 2023 o MICE Award de Melhor Companhia Europeia.

A TAP Air Portugal voa diretamente de Lisboa para São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, além de ligar o Porto a São Paulo e ao Rio de Janeiro. No total, são 13 cidades do Brasil (15 rotas, de Lisboa e Porto) que a TAP liga diretamente a Portugal.