Tradicional rua de comércio no Parque 10 recebe o nome de Dona Vivi Marques

As ruas do Comércio 1 e 2, no conjunto Castelo Branco, bairro Parque 10 de Novembro, famosas pelo centro popular de compras na zona Centro-Sul, agora vão se chamar rua Dona Vivi Marques, em homenagem à Victorina Campbell Marques, mãe do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell Marques.

A mudança de nome da via foi autorizada pela Lei 2.685, de 9 de outubro de 2020, fruto de um projeto de lei do vereador Gilmar Nascimento e sancionada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, sendo oficializada nesta segunda-feira, 7/12, pelo prefeito Arthur Neto, com a presença do filho da homenageada, que veio a Manaus especialmente para esse evento e para a inauguração do Cime Viviane Marques Rodella, no Lago Azul.

A homenagem e o simbolismo do ato também se fazem presentes no encontro da agora rua Dona Vivi Marques com a rua Maneca Marques, marido da homenageada.

O ministro agradeceu o prefeito e disse que os seus pais sempre viveram no Parque 10 e sempre cuidaram do bairro. “A gratidão não é só da minha família, é dos moradores do bairro, porque todos eles sabem o carinho e a dedicação que meus pais tiveram por esse bairro”, disse Mauro Campbell Marques.

A antiga rua do Comércio recebeu, durante toda a gestão do prefeito Arthur Neto, cuidados especiais, como a revitalização da rua e da feira, com profissionalização dos permissionários, que receberam cursos e treinamentos no manuseio de alimentos e outros produtos e também a padronização de uniformes e uso de artigos de proteção, como luvas e tocas conforme as normas de higiene e sanitização. Recentemente, a rua recebeu nova requalificação asfáltica.