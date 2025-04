Transporte público passa por fiscalização no centro de Manaus

Com o intuito de orientar os motoristas de ônibus quanto à obrigação de oferecer qualidade nos serviços voltados aos passageiros de transporte público, a Prefeitura de Manaus, promoveu, nesta segunda-feira, 7/4, uma ação no centro comercial da cidade.





Na rua Comendador Clementino, fiscais de transporte do IMMU atuaram junto a micro-ônibus do sistema Complementar, táxis e demais modais nas imediações da rua Tarumã. Quanto aos executivos, os fiscais verificaram as condições dos veículos e orientaram os trabalhadores quanto à prestação de um melhor serviço aos passageiros.

Durante as abordagens houve duas autuações, sendo uma por pneu em mau estado de conservação e outra por micro-ônibus sem cadastro de auxiliar junto ao IMMU.

O chefe da Divisão de Fiscalização de Transporte do IMMU, Waldir Júnior, destacou a importância da ação. “As fiscalizações ocorrem de forma rotineira em todas as áreas da cidade. O mais importante é fortalecer a qualidade do serviço à população. Esta é uma operação que visa oferecer mais conforto e segurança à população, como é a determinação do prefeito David Almeida”, destacou.

As ações de fiscalização e orientação do IMMU continuam em outras áreas da cidade e a população também pode colaborar com sugestões pelo Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) 118.