TRE emite nota sobre manifestação ocorrida na manhã desta quinta-feira

MANAUS – Apesar das dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Eleição Municipal de 2020, no Estado do Amazonas, transcorreu normalmente. A população amazonense pôde expressar sua livre vontade através do voto, na escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 61 municípios do interior do Estado. É uma vitória sem precedentes da Democracia frente às adversidades destes novos tempos.

Por isso é tão importante reafirmar, neste momento de vitória, que a eventual insatisfação com os resultados das urnas deverá ser debatida exclusivamente através dos meios legais. As manifestações que tenham, por finalidade, questionar o resultado do pleito através da intimidação de autoridades, da ameaça à integridade física de servidores e da depredação do patrimônio público serão apuradas rigorosamente na forma da lei.

Não se ganha uma eleição através da ameaça, da incitação à violência e da demonstração de força. Não manche a reputação de seu município. Participe do processo democrático como cidadão.

A Justiça Eleitoral agradece.