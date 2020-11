Trio é detido por suposta compra de votos no bairro da Compensa

MANAUS – Por volta das 16hoomin, deste sábado, (14), os policiais militares em patrulhamento na rua São João, Compensa 2, foram informados por um cidadão que não quis se identificar, que na rua São João havia um veículo Jeep Renegade de cor vermelha, que provavelmente estaria cometendo crime eleitoral de compra de votos.

Diante das informações, foi realizado patrulhamento até o local onde o veículo com tres ocupantes estava conforme a denúncia no local indicado. Foi realizada a busca pessoal nos três suspeitos, sendo encontrada a quantia de R$ 4,087,00 com o senhor Ribamar Araújo Ladislau, prosseguindo com a busca interna no interior do veículo, foram encontrados vários santinhos com o nome do candidato Rosinaldo Bual e um celular iPhone 7 Plus. Todos foram conduzidos para o 19° Dip onde foi aberto um inquérito policial.