Trio suspeito de assassinar motorista de App é preso em Manaus

Carlos Javier Carreno Pinzon, 24 anos, Railson Lucas Silva de Vasconcelos, 23 anos, e Robert Diego Serrão dos Santos, 29 anos, foram presos pelo latrocínio do motorista de aplicativo Agnaldo Freire Silva, 41. O trio tinha recebido a ordem de uma facção criminosa para roubar um carro e matar um rival. Então, eles assaltaram o motorista.

O crime aconteceu por volta das 2h do dia 5 de setembro na Avenida Ramos Ferreira, no Centro de Manaus. A execução foi gravada pelo rádio do aplicativo e câmeras de segurança registram a fuga dos criminosos.

De acordo com odelegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD, o trio confessou a participação no crime e deram mais detalhes. Ele explicou que a intenção do trio era só roubar o carro para executar a ordem da facção criminosa.

“Railson disse que ele era de uma facção e tinha recebido um ordem para matar um rival. Então ele, Robert e o venezuelano Carlos Javier, saíram pela cidade para roubar um carro e praticar o homicídio do rival. Durante a abordagem desse motorista de aplicativo, eles acabaram desferido três disparos e matando a vítima”, explicou o delegado.

Em depoimento à polícia, os ciminosos informaram que eles tinham se encontrado naquela noite na casa do Javier, fumaram maconha e depois planejaram o assalto. Após isso, eles seguiram até o Centro onde encontraram o motorista. Os homens entraram no carro, perguntaram se a vítima era motorista de aplicativo e quando Agnaldo confirmou eles pediram uma corrida.

Ainda segundo a polícia, o rádio do aplicativo já estava ligado desde o início proque que é um sistema de proteção utilizado pelos motoristas e quando os criminosos perceberam, eles anunciaram o assalto. O titular da Derfd disse que a vítima assustada acabou reagindo e acelerou o carro. Após Agnaldo acerelar o veículo, ele ainda tentou tirar a arma da mão de Railson que efetuou os tiros contra o motorista.

A vítima recebeu dois tiros dentro do carro, enconstou o veículo, saiu e recebeu um terceiro tiro vindo a óbito. Após o crime, os homens fugiram do local e a vítima ainda foi socorrida por colegas da categoria que estavam próximos e acompanhavam tudo pelo rádio.