Trump promete abolir usinas eólicas marítimas: uma guinada controversa na campanha pela reeleição

Donald Trump, enquanto enfrenta julgamentos e processos legais, não deixa de fazer promessas controversas em sua campanha pela reeleição nos Estados Unidos. Recentemente, durante um evento de campanha em Nova Jersey, Trump declarou que, se reeleito, acabará com todos os projetos de usinas eólicas no mar, conhecidas como usinas offshore, já no primeiro dia de seu novo mandato.





Sua justificativa, mais uma vez, foi alegações sem embasamento científico de que essas turbinas eólicas prejudicam as baleias, afirmando que elas aparecem mortas com frequência devido a essas estruturas. No entanto, especialistas têm refutado essa afirmação, apontando que as principais ameaças às baleias são outras, como colisões com embarcações e poluição plástica nos oceanos.

Além de sua postura contra as energias renováveis, Trump também revelou durante um jantar na Flórida seu apoio inabalável à indústria dos combustíveis fósseis. Ele pediu financiamento para sua campanha e prometeu reverter todas as medidas ambientais implementadas pela atual administração, incluindo incentivos a veículos elétricos.

Sua retórica anti-energia limpa e pró-indústria de combustíveis fósseis tem gerado preocupações sobre o futuro das políticas ambientais nos EUA, especialmente a possível desmantelamento da Agência de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA), que é vista por alguns como “alarmista em relação à crise climática”.

Enquanto Trump continua sua batalha pela reeleição, suas promessas e ações levantam questões sobre o futuro da política ambiental e energética do país.

Fonte: Conexão Planeta