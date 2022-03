União Brasil tem a expectativa de apoio de mais de 40 prefeitos no Amazonas

As definições de nomes e apoios para as eleições deste ano estão chegando ao fim e, com isso, o União Brasil, por exemplo, deve acelerar as suas articulações nos próximos dias. O prazo para fechamento da janela partidária é dia 1º de abril e ainda faltam assentar algumas peças.

O União Brasil já tem como filiado o governador do Amazonas, Wilson Lima, que busca a reeleição. Ao lado dele, outros nomes de peso devem caminhar no pleito de 2022. A expectativa é de que, aproximadamente 40 prefeitos do interior do Amazonas prestem apoio ao atual governador.

Além dos gestores municipais, Wilson Lima poderá contar com o apoio de alguns deputados estaduais. Vale ressaltar que boa parte da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) faz parte da base aliada do governo.

Deputados federais também devem entrar no União Brasil e firmar apoio para a candidatura à reeleição de Wilson Lima. No último fim de semana, por exemplo, o deputado federal Átila Lins se reuniu com o governador e demais políticos, como os deputados Belarmino Lins e ngelus Figueira, além de ex-prefeitos do interior do Estado.

O União Brasil nasceu da fusão entre o Partido Social Liberal (PSL) e o Democratas. A fusão foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em fevereiro deste ano.

A sigla já é uma das maiores do país com mais de 80 deputados federais em seu elenco. Além disso, o União Brasil conta com mais de R$ 300 milhões do Fundo Eleitoral e R$ 425 milhões referentes ao Fundo Partidário.