Unicef encerra entrega de kits para o Enem

Nesta sexta-feira (15), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Instituto Peabiru encerram a entrega de kits conectividade da iniciativa “Um Milhão de Oportunidades/Rumo ao Enem” para alunos do 3º ano do ensino médio e jovens, que se preparam para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Manaus. A iniciativa tem como objetivo ofertar 300 kits conectividade para auxiliar estudantes de Manaus e Belém que irão realizar o Enem 2020.

Em Manaus, a ação contou com a parceria da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM), que indicou mais de 100 alunos de seis escolas, localizadas nas zonas Norte, Leste e Sul da capital amazonense. Além desses estudantes, adolescentes que participam do Coletivo Voz Ativa, localizado no bairro Mauazinho; Coletivo Soul do Monte, situado no bairro Monte das Oliveiras, e adolescentes da sociedade em geral também foram beneficiados pela iniciativa Rumo ao Enem.

Durante a primeira entrega, realizada para o Coletivo Voz Ativa, onde cinco alunos foram contemplados, a estudante Maria Fernanda, 18 anos, que pretende cursar administração, afirmou sobre a importância do kit durante esse momento de pandemia. “Só tenho a agradecer ao UNICEF por poder ganhar esse kit conectividade, pois vai me ajudar muito e até me motivou a estudar ainda mais para o Enem, porque nos últimos meses tem sido muito difícil sem ter acesso a internet e sem uma base para conseguir me preparar”, explicou a aluna.

“Esse kit viabiliza muito para melhorar o acesso ao ensino, pois devido a pandemia eu não tinha tanto acesso à internet e agora por meio dessa oportunidade vou ter como estudar, participar de videoaulas e poder aprender mais e me preparar para o Enem. Eu sou muito grato por ter sido contemplado por essa iniciativa”, afirmou Mikael Araújo, 18 anos, que pretende cursar psicologia.

Durante a entrega na Escola Estadual Dorval Porto, localizada no bairro São Lázaro, zona Sul, o gestor Wellyngton Miranda, enfatizou a importância da iniciativa para os alunos selecionados. “Eu acredito que essa é uma iniciativa muito válida e vai contribuir bastante para os alunos que tem dificuldade de acesso à internet ou ao aparelho celular. É uma ação digna de aplausos e estou muito feliz que essa ação também chegou à nossa escola, pois não tenho dúvidas que tanto os alunos quanto os pais também estão muito contentes e gratos pela oportunidade”, declarou.

Nesta sexta-feira (15), ocorre a última entrega dos kits Rumo ao Enem, em Manaus. A ação será realizada para alunos da Escola Estadual Lecita Fonseca Ramos, localizada no bairro Monte das Oliveiras. Ao total, 29 estudantes da referida escola serão contemplados com o kit conectividade.