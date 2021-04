Unidades de saúde realizam programação para Semana de Segurança do Paciente

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio e o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado realizam, na próxima semana, programações especiais em alusão à Segurança do Paciente com atividades para conscientizar os trabalhadores que a segurança do paciente depende deles.

No Hospital João Lúcio, de segunda (26/04) a sexta-feira (30/04), a Semana de Segurança do Paciente tem o tema: “Profissional+seguro = Paciente+seguro”.

O secretário executivo de Controladoria da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Silvio Romano, explica que a programação no HPS enfatiza que a segurança do paciente passa pelo servidor da saúde, que precisa não só ter os cuidados necessários do dia a dia, mas também estar se sentindo bem no ambiente de trabalho, ainda mais no momento de pressão da rede ocasionada pela pandemia.

“A semana de segurança do paciente tem por objetivo ressaltar a importância e cuidados com a segurança do paciente, no sentido de que assim nós temos um resultado muito melhor na recuperação da saúde do paciente, quanto à prestação de assistência mais completa aos nossos usuários. Nós estamos tendo que conviver com as situações do Covid, que trazem estresse, sobrecarga, por isso mesmo a semana busca fortalecimento e valorização das ações dos profissionais, considerando que um profissional íntegro produz um melhor resultado”, disse Silvio Romano.

A programação no João Lúcio será repleta de atividades com decoração especial no hall; realização de jogos, entrega de brindes; rodas de conversa; escolha de um embaixador da segurança do paciente por setores; e a grande novidade é o concurso da “Toada da Segurança do Paciente”.

As inscrições para participar do concurso já iniciaram na unidade de saúde. A atividade é uma forma de terapia para os pacientes e trabalhadores do hospital. Segundo o secretário Silvio Romano, algumas atividades vão continuar até junho, mas a semana será encerrada no dia 30 com apresentação musical do cantor Carlos Batata, que lançará um protótipo da “Terapia da Toada”.

SPA – No SPA do Coroado serão trabalhados dois pilares na Semana de Segurança do Paciente entre a quarta (28/04) e a sexta-feira (30/04): a higienização das mãos e identificação do paciente.

“Nós temos, dentro do nosso Núcleo de Vigilância Hospitalar, o Núcleo de Segurança do Paciente, e também implantamos o Protocolo de Manchester, no qual o paciente, ao entrar na unidade, é identificado com a pulseira na cor que representa o tipo de atendimento que ele vai receber”, informou a diretora do SPA, Priscilla Mêne.