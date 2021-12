Universidade Infraero forma 50 fiscais de pátio e COA em Manaus 

A Universidade Infraero assinou contrato com a Concessionária Aeroportos da Amazônia (integrante da rede VINCI Airports), que irá administrar o Aeroporto Internacional de Manaus, para realização dos cursos Formação de Fiscais de Pátios e Pistas e Formação COA (Centro de Operações Aeroportuárias).

Promovido pela UniversiUniversidade Infraero forma 50 fiscais de pátio e COA em Manaus dade Infraero, o treinamento irá formar 50 profissionais de aeroporto para atuarem como fiscais de pátio e pista, visando garantir o cumprimento dos requisitos operacionais, segurança e qualidade dos serviços aeroportuários.

Com 64 horas de aulas teóricas e práticas, os participantes aprenderão sobre infraestrutura da área de movimento, processo de sinalização de aeronaves, fiscalização, abastecimento e prática de inspeção a fim de garantir o uso da infraestrutura com as melhores práticas e níveis de segurança.

Universidade Infraero

Universidade Infraero é responsável pela realização dos treinamentos e programas de desenvolvimento de profissionais para Aviação Civil, tanto para quem já atua quanto para quem pretende atuar no setor.

Ao todo, a Infraero possui em seu portfólio 36 cursos, sendo um na área de Gestão Administrativa e Financeira; dois de Manutenção; dezessete de Operações; um na área de Meio Ambiente; quatro na área de Logística de Carga e onze na área de Segurança. Até hoje, foram mais de 27 mil pessoas capacitadas.