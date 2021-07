Vacinação contra Influenza é ampliada para todas as faixas etárias no Amazonas

A Campanha de Vacinação contra a Influenza foi ampliada e passa a contemplar todas as faixas etárias, a partir de 6 meses de idade. Os vacinados serão imunizados contra a doença com as doses disponíveis no estado que já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde. A cobertura vacinal da campanha está em 35,8% no Amazonas.

Até esta terça-feira (06/07), as maiores coberturas vacinais da campanha são de puérperas (66,6%), seguido por povos indígenas (60,3%), trabalhadores da saúde (60%), gestantes (55,4%), crianças (46,1%), idoso (30,2%). Os dados constam no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Cristiano Fernandes, ressalta que a vacinação contra Influenza é fundamental durante a pandemia de Covid-19.

“A vacinação resguarda a população dos impactos no sistema imunológico e é essencial para blindar o organismo contra agentes infecciosos”, alerta Cristiano, acrescentando que as doses dos imunizantes foram distribuídas para todos os municípios do Amazonas.

A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), enfermeira Izabel Nascimento, aponta que a ampliação de grupos prioritários oportuniza, por exemplo, que pais levem os filhos para tomar a vacina nas unidades de saúde. “O PNI está estendendo e oferecendo esse imunizante para toda a população. Compareça e não deixe de se vacinar”, orienta a enfermeira.

Doses aplicadas – No Amazonas, os municípios que possuem maiores coberturas vacinais contra a Influenza são: Tonantins (93,6%); Santa Isabel do Rio Negro (82%); Alvarães (63,8%); Careiro (58,1%); Benjamin Constant (56,1%); Humaitá (55,2%); Santo Antônio do Içá (53,7%); São Gabriel da Cachoeira (53,2%); Itapiranga (51,1%) e São Paulo de Olivença (46,5%). A cobertura vacinal da capital, Manaus, é de 38%.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-AM).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-AM (92) 3182-8550 e 3182-8551. Contato telefônico do PNI/FVS-AM são (92) 2129-2500 e 2129-2502.