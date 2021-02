Os vereadores aprovaram o projeto de lei que suspende o feriado da Quarta-feira de Cinzas deste ano. A proposta foi a única a ser votada pelos parlamentares nessa segunda-feira (15).

Com a suspensão do feriado de fim do período carnavalesco, o objetivo é evitar confraternizações e aglomerações em ambientes privados. O texto foi enviado ao parlamento municipal pelo prefeito David Almeida.

A Prefeitura de Manaus suspendei todas as atividades de Carnaval na cidade.