Manaus – A polícia pede para quem identificar o homem que invadiu uma casa no bairro Colônia Santo Antônio, que fica na zona Norte de Manaus, possa está ligando para a polícia militar, através do número 988421712.

O fato aconteceu na madrugada de quinta-feira (27), e deixou os moradores da residência assustado com a audácia do criminoso. Veja o vídeo do momento da ação criminosa.

Por Correio da Amazônia