Visa Manaus encerra ‘Semana do Regulado’ com orientações sobre segurança sanitária

A segunda edição da “Semana do Regulado”, promovida pela Vigilância Sanitária (Visa) da Prefeitura de Manaus, encerrou-se nesta sexta-feira, 7 de junho, na Universidade Nilton Lins, bairro Flores, zona Centro-Sul da capital amazonense. O evento, que ocorreu de 4 a 7 de junho, teve como objetivo orientar e esclarecer segmentos do comércio de produtos e serviços sobre as regras da legislação sanitária.





Os temas centrais do último dia foram as Boas Práticas de Funcionamento dos Serviços de Saúde e o Termo de Compromisso para o Licenciamento Sanitário. A gerência de Vigilância de Serviços reuniu uma equipe técnica para esclarecer dúvidas do público.

• Ângela de Almeida Pinto, fiscal da Visa, iniciou as palestras do dia abordando as boas práticas sanitárias para serviços de interesse à saúde, com foco nos estabelecimentos de cuidado para idosos.

• Silvio Orlon Chaves, também fiscal, continuou a programação discutindo as práticas para o licenciamento sanitário de estabelecimentos hospitalares, destacando os desafios, avanços e a importância do monitoramento intensivo dos serviços de hemoterapia.

• Lindinalva Helena Barbosa Teixeira, advogada e consultora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), finalizou as palestras discutindo o Termo de Compromisso, um novo instrumento jurídico que visa subsidiar a relação entre os órgãos de vigilância sanitária e o público regulado, permitindo a flexibilização de prazos para ajustes em instalações de saúde.

Missão da Visa Manaus

“Ao promover esta segunda ‘Semana do Regulado’, a Visa Manaus cumpriu seu papel ao buscar dialogar com a classe empresarial e reforçar orientações sobre a importância da segurança sanitária dos produtos e serviços oferecidos aos munícipes, permitindo que a atividade econômica na cidade floresça sem comprometer a saúde e o bem-estar”, afirmou Ewerton Wanderley, diretor da Visa Manaus.

Cada dia da programação foi organizado por diferentes gerências da Visa Manaus:

• 4 de junho: Vigilância de Medicamentos (Gevmed)

• 5 de junho: Vigilância de Alimentos (Gevali)

• 6 de junho: Engenharia Sanitária (Gengs)

Tânia Muniz, gerente de Vigilância de Serviços da Visa Manaus, que coordenou o último dia do evento, destacou a importância da ação educativa da Vigilância municipal. “O órgão está instruindo e qualificando o setor, visando a proteção da saúde do público, que tende a apoiar empresas e prestadores de serviços que entregam bens com segurança e confiabilidade”, concluiu.

A “Semana do Regulado” foi uma iniciativa significativa para promover a segurança sanitária e reforçar o compromisso da Visa Manaus com a saúde pública, demonstrando um esforço contínuo em educar e orientar o setor comercial da cidade.