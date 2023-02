Visita de ministros ao Vale do Javari está prevista para segunda-feira, 27

Está prevista para a próxima segunda-feira (27) uma visita de ministros do governo Lula à União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), em Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus).

Na comitiva devem estar presentes os ministros da Justiça, Flávio Dino; do Meio Ambiente, Marina Silva; dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara; dos Direitos Humanos, Sílvio Almeida; e a presidente da Funai, Joênia Wapichana, além do governador do Amazonas, Wilson Lima (União).

O objetivo é mostrar aos ministros as medidas de proteção adotadas nas terras indígenas, além do combate aos crimes ambientais e contra os povos indígenas. A comitiva deve passar pela Base Ituí-Itacoaí, em Atalaia do Norte, que monitora os povos isolados.

A viagem deve começar por Tabatinga (a 1.106 quilômetros de Manaus) e seguir para a Base do Ituí.