Vulgo “Pichula”, é preso após realizar vários assaltos no município de Iranduba – VEJA VÍDEO

MANAUS – A Secretaria de Segurança, em cumprimento à “Operação Cidade mais Segura” no município de Iranduba-AM, recebeu informações de que um indivíduo conhecido como “Pichula” estaria comercializando entorpecentes em frente a sua residência e teria mandado de prisão em aberto.

Por volta das 18hs00min, de segunda-feira, (5), as equipes deslocaram ao local e abordaram o suspeito que tentou avadir-se. “Pichula” na realidade tratava-se do nacional Marcos Paulo dos Santos Pereira, 24 anos, e com ele foi encontrado uma arma de fogo, munições e 02 porções de entorpecentes e dinheiro.

Foi constatado que Marcos Paulo já respondia por trafico de drogas e roubo. O infrator inclusive estava cometendo muitos roubos em Iranduba e estava sendo procurado. Diante dos fatos a ocorrência foi apresentada no 31° DIP.