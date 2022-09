William e Harry fazem vigília no velório da rainha Elizabeth II

Os príncipes William e Harry ficaram de guarda e fizeram uma vigília silenciosa no caixão de sua falecida avó, a rainha Elizabeth II, no sábado (17), no Palácio de Westminster, no centro de Londres.

O herdeiro ao trono William e seu irmão Harry, que se separaram nos últimos anos depois que Harry se mudou para os Estados Unidos, apareceram com uniforme militar.

Harry serviu duas vezes com o exército britânico no Afeganistão, mas como ele havia se afastado de seus deveres reais, havia dúvida se usaria o traje militar. Segundo a imprensa local, ele fez isso a pedido de seu pai.

Os dois irmãos se juntaram a seus seis primos – Peter Phillips e Zara Tindall, os filhos da Princesa Anne, princesas Beatrice e Eugenie, filhos do príncipe Andrew, e Louise e James, filhos do Príncipe Eduardo.

Os oito ficaram posicionados ao redor do caixão e de costas para ele, como ficam os guardas que fazem a vigília 24 horas por dia. A deles, com duração de 15 minutos, foi um dia depois que seu pai, o rei Charles III, se juntou a seus três irmãos em um tributo semelhante à rainha.

Dezenas de milhares de pessoas já passaram pelo caixão em um fluxo solene e estável, fazendo fila por horas para prestar suas homenagens à monarca mais longeva da Grã-Bretanha – um testemunho do afeto em que ela foi mantida e de sua popularidade.

