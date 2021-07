Wilson Lima acompanha vacinação contra Covid-19 no Careiro Castanho

O governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve, na manhã deste sábado (17/07) no Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus), onde acompanhou os trabalhos do mutirão Vacina Amazonas. O município é um dos três que recebem, hoje, a mobilização para vacinar a população contra a Covid-19, realizada simultaneamente também em Manaquiri e Careiro da Várzea. A ação é realizada pelo Governo do Estado, em parceria com as prefeituras municipais.

“Nós estamos fazendo esse trabalho para dar suporte aos municípios que têm trabalhado muito na questão da vacinação, porque é o caminho mais seguro que a gente tem para diminuir internações e também o agravamento das pessoas que são acometidas pela Covid-19”, destacou Wilson Lima.

Ele reforçou que os mutirões têm acontecido em municípios estratégicos para frear os índices de Covid-19 no Amazonas.

“A gente tem tido uma preocupação muito grande para que todos os municípios possam avançar de forma igual. E a gente está identificando aqueles municípios que são estratégicos, que são polos onde a gente teve uma maior incidência da Covid-19, para que a gente possa avançar, fazer o trabalho de identificação daquelas pessoas que ainda não se vacinaram, daquelas que precisam tomar a segunda dose”, pontuou o governador.

Ainda de acordo com Wilson Lima, o avanço da vacinação já apresenta bons resultados na capital e interior do Amazonas.

“Nós tivemos uma diminuição muito grande de internações na capital. Aqui no Careiro também nós tivemos um momento difícil, mas agora a gente tem apenas uma pessoa internada, e isso é resultado da vacinação, não tem outro caminho. A vacinação é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19 e nós vamos continuar nesse trabalho, porque a nossa meta é, até o final de agosto, vacinar todos os moradores do estado do Amazonas com pelo menos a primeira dose ou dose única”, ressaltou o governador.

Força-tarefa – Cerca de 220 servidores de diversas secretarias do Governo do Estado estão envolvidos nos trabalhos dos mutirões, nos municípios de Careiro Castanho, Manaquiri e Careiro da Várzea. São vacinadores, registradores e profissionais que fazem a triagem, além de apoio e responsáveis por indicar o caminho para veículos no drive-thru e balizadores.

A meta do mutirão no Careiro Castanho é vacinar ao menos mil pessoas a partir de 18 anos com a primeira dose. Para isso, foram montados três pontos de vacinação: Posto no pátio do Caec – BR-319 (drive-thru); Ginásio Osmar de Oliveira (pedestre); e Quadra da Escola Estadual Pedro dos Santos – Purupuru (zona rural – pedestre).

Os três pontos funcionam das 8h às 17h e, para se vacinar, é necessário apresentar documento original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia).

Outros mutirões – Em 11 edições do mutirão – duas delas realizadas em Manaus –, mais de 231.553 pessoas já receberam a primeira dose. A primeira edição do mutirão da campanha Vacina Amazonas imunizou 141 mil pessoas na capital, nos dias 11 e 12 de junho.

Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, vacinando mais de 5 mil pessoas.

No quinto mutirão, realizado na capital durante 24 horas, nos dias 29 e 30 de junho, foram 58.534 doses aplicadas. O sexto mutirão foi realizado no dia 3 de julho, em Rio Preto da Eva, com 3.159 doses aplicadas.

Os cinco últimos mutirões da campanha Vacina Amazonas foram realizados no dia 10 de julho, simultaneamente, nas cidades de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, com alcance de 15.660 pessoas vacinadas.