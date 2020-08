Wilson Lima e ministro da Infraestrutura tratam sobre obras da BR-319

Por telefone o governador Wilson Lima e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, conversaram sobre as obras de recuperação do trecho C da rodovia BR-319, que foram liberadas pela Justiça Federal nesta semana.

Wilson Lima agradeceu pelo empenho do Governo Federal para destravar o processo de asfaltamento da rodovia, que liga Manaus a Porto Velho, e conversou sobre os próximos passos diante da decisão da Justiça de manter a licitação para as obras.

“Foi uma conversa muito produtiva. O ministro tem sido um parceiro do estado do Amazonas. Ele me garantiu que ainda neste ano sai o contrato para o trecho C, e o projeto para asfaltamento também fica pronto até dezembro”, disse o governador.

O Ministério da Infraestrutura lançou, em junho, o edital para contratação de empresa que vai elaborar o projeto básico e executivo de engenharia, além de realizar as obras de pavimentação e reconstrução de 52 quilômetros do lote C da BR-319.

O processo segue todas as diretrizes de responsabilidade ambiental, conforme Termo de Ajustamento de Conduta assinado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), responsável pelo licenciamento ambiental.