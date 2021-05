Wilson Lima participa do Fórum de Investimentos Brasil 2021

O governador Wilson Lima participou da abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2021 (BIF), nesta segunda-feira (31/05). O BIF, que acontece de forma virtual neste ano, é importante para que investidores da América Latina conheçam os potenciais do Amazonas.

“Nosso desafio é conciliar todo esse recurso natural que nós temos com o desenvolvimento econômico. Nosso desafio é provar que isso é possível. Transformar esses ativos ambientais em benefícios para o nosso povo e que a gente possa criar esse ambiente de negócios para as empresas que têm interesse em investir no estado do Amazonas”, ressalta Wilson Lima.

Em um vídeo que será exibido durante o Fórum de Investimentos Brasil 2021, Wilson Lima destaca que o Amazonas é o maior estado em extensão territorial do país e com maior extensão de floresta contínua do planeta, com 97% de área preservada. São mais de 1,5 milhão de metros quadrados em extensão com mais de 4 milhões de habitantes e a maior reserva de água doce do planeta.

Nesta edição, o Fórum destaca as oportunidades de investimentos em setores estratégicos, como agronegócios, energia, infraestrutura, inovação, saúde e tecnologia, entre outros. Esta será uma oportunidade única para discutir as melhorias no ambiente de negócios no Brasil.

O evento é organizado pela Apex-Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Governo Federal. A abertura contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O estado do Amazonas terá um estande próprio para apresentar os projetos de investimento desenvolvidos e dialogar com investidores potenciais.