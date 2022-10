‘A Fazenda 14’: namorada de Lucas apaga registros das redes sociais com ator

Mariana Paiva, namorada de Lucas Santos, não está satisfeita com as atitudes do ator em “A Fazenda 2022”. A loira resolveu fazer uma limpa nas redes sociais e apagou todas as fotos ao lado do ator, que se consagrou Fazendeiro da semana e chegou a mandar um beijo e se declarar para a amada, sem saber o que acontece fora do confinamento.

Nas redes sociais, Mariana já chegou a comentar sobre o comportamento de Lucas ao lado da Deolândia, nome dado aos integrantes do grupo de Deolane. Para a jovem, o comportamento do ator, que teve uma discussão com Ruivinha de Marte, não está sendo legal.

Em entrevista ao iG, Mariana disse que não concorda com o posicionamento do ex-Carrossel. “Ele está determinado e focado, demonstrando opinião forte lá dentro e entendo que as emoções a mil levam ao limite, mas se posiciona bem”, disse.

“Não concordo com todas as atitudes, mas estou satisfeita com o que apresentou até o momento”, acrescentou. Mariana vem se mantendo discreta com a repercussão após ter deletado imagens ao lado do ator nas redes sociais. No entanto, Mariana publicou um vídeo com o amado e disse: “Blindados até o fim”.

Fonte: Purepeople