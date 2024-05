‘A Lança de Anhangá’, livro de Horror e fantasia de Ricardo Kaate Lima, entra em pré-venda

Na última semana, entrou em pré-venda o aguardado livro ‘A Lança de Anhangá’, do professor doutor em Ciências Sociais pela UNESP, Ricardo Kaate Lima. Esta obra, que venceu o Prêmio Literário Cidade de Manaus em 2022 na categoria nacional, já está disponível para aquisição antecipada.





‘A Lança de Anhangá’ é o segundo livro de Ricardo Kaate Lima e combina ficção científica, horror e fantasia, ambientados no coração da Amazônia. Na coletânea de contos, a floresta amazônica não é apenas um cenário, mas uma personagem viva que interage com as histórias especulativas.

Os contos retratam um mundo que acaba repetidas vezes, mas onde a vida insiste em renascer. Entidades milenares despertam de seus sonos profundos para enfrentar a violência que assola seus territórios. As sete histórias são unidas por um fio condutor que envolve a sociedade amazônica, rica em cultura e marcada por disputas político-religiosas, além da resistência dos povos originários.

Ricardo Kaate Lima explica que ‘A Lança de Anhangá’ faz parte de seu projeto literário de criar ficção especulativa baseada na cultura e história da Amazônia. “Meu mundo literário é a Amazônia. A mitologia que pretendo expandir e desenvolver está na Amazônia. Escrevo sobre o que conheço. Não faria sentido escrever sobre a Europa medieval ou cidades como Nova York, Paris ou Londres. A América Latina e a Amazônia são uma floresta de símbolos e histórias quase inesgotável para a literatura e a arte em geral”, ressaltou o autor.

Ricardo também enfatiza que aproveitou o legado cultural e histórico da Amazônia para abordar medos, fobias e desgraças que podem acontecer, muitas das quais já estão ocorrendo. “Os mitos amazônicos são tão assustadores quanto as histórias de Stephen King ou os Deuses Exteriores de H.P. Lovecraft. A história regional, como a de toda América Latina, é baseada em traumas, violência e dominação. Os mitos, relatos, folclore, cosmologia e causos refletem a história sangrenta na periferia do capitalismo ocidental”, explicou.

Para o autor, as elites dirigentes tratam a região de maneira semelhante às elites metropolitanas durante a época colonial, explorando a qualquer custo, independentemente das consequências humanas e ambientais. “Não existe terreno mais fértil para a ficção especulativa do que esse contexto”, afirmou.

Luiz Brás, autor da rapsódia ‘Distrito Federal’, que escreveu a orelha do livro, destaca: “Anhangá é a entidade vingadora, a força da natureza que se levanta contra a opressão e o autoritarismo dos colonizadores. Se no final da leitura deste livro você sentir que uma lança atravessou teu peito, isso é um sinal de que, por algum motivo obscuro, você não está do lado certo da História.”

Marcos Vinícius Almeida, escritor e jornalista, elogia a obra, afirmando que Ricardo Kaate Lima está construindo uma narrativa que mistura horror e ficção científica com o folclore e a cultura amazônica, refletindo o que há de mais contemporâneo na América Latina. “É um autor que nasce universal”, disse.

‘A Lança de Anhangá’ está em pré-venda até 9 de junho de 2024, disponível na plataforma Benfeitoria e no site da editora Aboio. Os apoiadores do projeto receberão 10% de desconto e terão seus nomes impressos nos agradecimentos do livro.

Sobre o autor

Ricardo Kaate Lima, nascido em Manaus em 1984, vive atualmente em Manacapuru, no interior do Amazonas. Doutor em Ciências Sociais pela UNESP, ele é o autor de ‘O Fim de Todas as Coisas’ (2021) e colaborou em várias revistas e antologias de ficção científica, horror e fantasia. Atualmente, trabalha como servidor no Instituto Federal do Amazonas.