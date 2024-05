Roberto Cidade intensifica reuniões e ganha apoio em Manaus

O pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade (UB), está intensificando sua agenda de reuniões em diversos bairros da capital amazonense para apresentar suas propostas de melhorias. Durante essas visitas, sua pré-candidatura tem recebido significativo apoio, como aconteceu na noite desta quinta-feira, 16 de maio, nas zonas Centro-Sul e Sul da cidade.





No início da noite, Cidade participou do lançamento da pré-candidatura à vereadora de Therezinha Ruiz (UB) e, em seguida, do lançamento da pré-candidatura de Sámeq Santiago (PP) à Câmara Municipal de Manaus (CMM).

“Quando cheguei à Assembleia Legislativa, encontrei em Therezinha Ruiz uma amiga e conselheira disposta a ajudar. Fui presidente da Aleam em um dos momentos mais desafiadores do Amazonas e, com trabalho, responsabilidade e diálogo, conseguimos superar as adversidades. Presidi com apoio, e é assim que quero trabalhar por Manaus, superando desafios com diálogo e um Plano de Governo viável que atenda aos interesses da população”, afirmou Cidade.

Therezinha Ruiz, política experiente com forte atuação na educação, reforçou as qualidades de Cidade. “Tenho enorme admiração pelo homem e político Roberto Cidade. Ele é trabalhador, comprometido, um ótimo administrador e realmente ama nossa cidade. Eu apoio o Roberto porque sei que ele é a melhor pessoa para fazer Manaus avançar”, declarou.

Na zona Sul, no Conjunto Jardim Petrópolis, Cidade destacou sua atuação na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e criticou promessas não cumpridas pela atual gestão municipal. “Foi a Aleam que aprovou a CNH Social, o Passe Livre Estudantil, a liberação de recursos para a maior obra de mobilidade da capital, o Rapidão, além do Auxílio Permanente e o Prato Cidadão. Hoje, 300 mil pessoas não têm o que comer, apesar de Manaus ser a 5ª capital em arrecadação. Se houvesse compromisso, esses números seriam melhores. Ninguém aguenta mais a realidade de Manaus”, disse o pré-candidato.

Cidade também criticou a falta de um Pronto-Socorro municipal. “Manaus é a única capital do País sem um pronto-socorro municipal. Cerca de 70% das pessoas no pronto-socorro estadual deveriam estar na atenção básica. O prefeito atual não cumpriu nem 30% do Plano de Governo prometido. Para administrar Manaus, é preciso ter palavra e compromisso, e isso eu tenho. Se me derem a oportunidade, vamos promover a mudança com responsabilidade. As máscaras vão cair. A Manaus que aparece na TV e redes sociais não existe. Ele não cumpre a palavra, eu cumpro”, afirmou.

Rodrigo Sá, presidente estadual do Progressistas, também declarou confiança em Cidade. “Nós do PP estamos com Roberto Cidade porque confiamos em suas propostas para Manaus. Ele já demonstrou na Aleam que tem capacidade para implementar programas que mudam vidas, como a CNH Social e Motociclista Legal. É de união e responsabilidade que Manaus precisa”, disse Sá.

Defensor da causa animal, Sámeq Santiago expressou alegria em contar com Cidade no lançamento de sua pré-candidatura. “Tentei uma vaga na CMM em 2020, obtive 2.907 votos, mas não fui eleito. Continuei trabalhando e hoje estou mais preparado para o desafio. Com o apoio de Roberto Cidade, vamos fazer nossa capital avançar e garantir que os bairros sejam assistidos como merecem”, disse Santiago.