Abel Ferreira quer conversa ‘olhos nos olhos’ com Gabigol antes de proposta do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira está interessado em discutir diretamente com Gabigol antes de o Palmeiras fazer uma oferta concreta pelo atacante do Flamengo. O treinador português reconhece que o jogador é uma grande “possibilidade de mercado” e se encaixaria bem na posição em que o Palmeiras atualmente só conta com Flaco López.





Gabigol, que completará 28 anos em agosto, é conhecido por sua personalidade midiática, egocêntrica e provocadora, características que Abel Ferreira nunca lidou diretamente em sua carreira. Anderson Barros, executivo do Palmeiras, tem monitorado a situação de Gabigol desde o ano passado, ciente de que o atacante não permanecerá no Flamengo após a chegada de Tite. O relacionamento entre Gabigol e Tite deteriorou-se após o técnico não o convocar para a Copa do Mundo de 2022, decisão que o atacante nunca perdoou.

Com contrato até dezembro e sem interesse do Flamengo em renovar, Gabigol já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Ele está aguardando a decisão final da Corte Arbitral do Esporte (CAS) sobre sua suspensão de dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Caso seja absolvido, estará disponível para jogar a partir de maio de 2025.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, está disposta a investir em Gabigol se Abel Ferreira assim desejar. No entanto, Abel quer garantir que Gabigol não renovará com o Flamengo e deseja uma conversa franca para entender se o jogador está disposto a se adaptar ao estilo do Palmeiras e priorizar o grupo em vez de atitudes individuais.

As propostas para Gabigol não são tão abundantes como ele esperava. Embora o Corinthians tenha mostrado interesse, o jogador está ciente das instabilidades e problemas financeiros do clube. Já o Palmeiras, com uma gestão estável e finanças controladas, parece uma opção mais atraente. Empresários do Oriente Médio também têm mostrado interesse no atacante.

No fim, tudo dependerá da vontade de Gabigol em “renascer” no Palmeiras e de uma conversa decisiva com Abel Ferreira para assegurar que sua contratação não prejudicará o excelente ambiente do clube.

Fonte: R7