Torcidas organizadas de Caprichoso e Garantido já estão em Parintins

Mais de 120 mil turistas são esperados para acompanhar o 57º Festival de Parintins, na Ilha da Magia (a 369 quilômetros de Manaus), de acordo com estimativa do Governo do Amazonas. E parte dos visitantes começaram a chegar nos barcos das torcidas dos bumbás Caprichoso e Garantido. Emoção e animação definem a chegada de cerca de 1.150 torcedores a bordo dos barcos organizados pelo Movimento da Marujada e Amigos do Garantido.





Organizada pelo Movimento Marujada, a tradicional caravana do Caprichoso saiu de Manaus rumo a Parintins com a torcida preparada para os principais eventos do bumbá na ilha. Torcedores da nação azulada chegaram no ritmo das toadas e maiores sucessos do boi azul, que recebeu a caravana junto com os marujeiros preparados para os três dias de Festival.

“Todo ano venho. Chego cedo na ilha para participar do festival. Com alegria e satisfação e confiante para a vitória do boi Caprichoso”, disse o funcionário público, Joaquim Silva.

Já os torcedores encarnados chegaram no pier da Cidade Garantido, em Parintins, acompanhados do boi Garantido. Antes de atracar no píer, o barco seguiu ao Porto da Cidade para comemorar a chegada.

Pela primeira vez na ilha, o produtor cultural, Gil Preto, embarcou em Curitiba para Manaus e depois seguiu para Parintins, no barco do boi vermelho.

“Foram 30 horas de festa, com uma galera muito animada, as paisagens são lindas, o anoitecer, a lua cheia ontem e o amanhecer, é único, tudo diferente e é uma energia única estar aqui”, comemora o curitibano.