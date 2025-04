Abril Verde conscientiza sobre a importância dos EPIs nas construções em Manaus

Campanha destaca a necessidade de segurança no trabalho e a prevenção de acidentes em canteiros de obra





A campanha Abril Verde é uma iniciativa nacional que visa promover a cultura de segurança e saúde no trabalho em todo o país. Durante o mês de abril, ações de sensibilização e treinamento são realizadas em todo o Brasil para destacar a importância da segurança no trabalho e prevenir acidentes e doenças ocupacionais.

Uma pesquisa realizada pelo Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho aponta que uma notificação de acidente de trabalho é feita a cada 51 segundos. Dados desse levantamento apontam que 1 óbito é notificado a cada 3 horas para trabalhadores com carteira assinada.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a construção civil é um dos setores com maior número de acidentes de trabalho no Brasil. Em 2022, foram registrados mais de 100.000 acidentes de trabalho na construção civil, resultando em 314 mortes.

A importância do uso de EPIs

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são essenciais para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores nos canteiros de obras, e sua utilização é fundamental para prevenir acidentes e doenças ocupacionais.

“A segurança no trabalho é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. O uso de EPIs é essencial para prevenir acidentes e doenças ocupacionais”, destacou Alessandro Gonçalves, sócio e diretor de Engenharia e Planejamento da Smart Empreendimentos.

Dentre os benefícios do seu uso estão:

1. Redução do número de acidentes e lesões

2. Melhoria da saúde e do bem-estar dos trabalhadores

3. Aumento da produtividade e eficiência

4. Cumprimento das normas regulamentadoras

5. Redução dos custos associados a acidentes e doenças ocupacionais

Exemplos de EPIs Comuns em Canteiros de Obras

1. Capacetes

2. Óculos de proteção

3. Luvas

4. Calçados de segurança

5. Máscaras respiratórias

6. Protetores auriculares

Referência em segurança no trabalho

A Smart Empreendimentos, empresa líder em construção e desenvolvimento de projetos imobiliários em Manaus, destaca-se por seu compromisso com a segurança e a saúde no trabalho. Em seus canteiros de obra, como os do Smart Tower Itapuranga e Smart Tower Mosaico, a empresa prioriza o uso de EPIs e implementa medidas rigorosas de segurança para garantir a integridade física e saúde de seus trabalhadores.

“A segurança é nossa prioridade número um. Investimos em treinamento e equipamentos para garantir que nossos trabalhadores estejam protegidos e seguros em nossos canteiros de obra”, reforçou Alessandro Gonçalves.

Sobre a Smart Empreendimentos

A Smart Empreendimentos é uma empresa que atua em mais de 10 estados do Brasil, tendo entregado mais de 22 mil lares, tendo como prioridade o bem-estar de seus colaboradores, parceiros e clientes. A empresa acredita que o lucro deve ser consequência de práticas que beneficiem todas as partes envolvidas, sempre focando na criação de um futuro melhor para as próximas gerações. Mais do que construir imóveis, a Smart constrói um ambiente de confiança e crescimento, buscando deixar um impacto duradouro tanto em suas comunidades locais quanto em uma possível atuação global.