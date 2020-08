Açaí demite em justificativa depois de receber incentivos federal

Campeã de quebras pelas ruas de Manaus, a empresa de transportes urbanos, Açaí Transportes, voltou a demitir trabalhadores sem explicação, sem data para indenização, sem informar a forma de pagamento e nem a data que o funcionário seria indenizado.

A desinformação dentro do setor de pessoal da Açaí foi gravada em áudio por um trabalhador no ato da sua demissão, – o portal tem o áudio e a identidade do funcionário demitido, mas não vai revelar a pedido do mesmo) – , no qual a funcionária do RH pede desculpas por estar comunicando a demissão, mas diz que não sabe mais nada a não ser que o nome dele estava na lista dos que iam perder o emprego.

Para o presidente interino do Sindicato dos Rodoviários, Josenildo Mossoró, a empresa Açaí Transportes está dando calote no Governo Federal e na Prefeitura de Manaus. “A Açaí pegou incentivo federal e municipal e está demitindo trabalhadores sem justificativa, depois de ter recebido milhões em incentivos”, acusou.

No áudio gravado dentro da empresa, uma senhora do RH diz que infelizmente a empresa estava ‘dispensando o funcionário’, mas que não sabia dizer a forma da indenização, nem como e nem quando iriam pagar, só dispensando e que o trabalhador deveria ir para casa esperar, sem reclamar depois de ter assinado documento em branco.

A única informação dada era de que a empresa estava reduzindo o quadro de funcionários, e que o pagamento seria informado por telefone.

“Motoristas e cobradores tem reclamado das quebras de ônibus em todas as linhas mantidas pela empresa, diariamente” afirmou Mossóro.

Nessa quinta feira (20), a Açaí cometeu a proeza de fechar a entrada do bairro Rio Piorini, Zona Norte, com dois ônibus ‘dando prego’ nas pistas de ida e volta, um do lado do outro, na entrada do bairro (foto).

*Para preservar a identidade do funcionário (a pedido), reservamos o direito de manter o nome dele em sigilo até segunda ordem.