Policiais de Rondônia recebem viaturas ‘embrulhadas para presente’

A entrega das novas viaturas para a Segurança Pública na manhã desta quinta-feira (20) foi considerada um feito histórico para Rondônia. Estava embutida a alta tecnologia, baixo custo, e a forma como elas foram entregues.

As viaturas estavam decoradas com laços, como se fossem presentes para as forças policiais do Estado.

O evento de entrega ocorreu no estacionamento do Palácio Rio Madeira, com o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, enaltecendo as medidas de combate à corrupção e a economia de recurso para que seja aplicado em benefícios à sociedade.

Por: Redação Verguia