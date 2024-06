Açaizeiro ‘vira avenida’ para candidato em campanha política no Amazonas

Não importa a idade, o tamanho da barriga e nem o perigo que é trepar em um açaizeiro, desde que a façanha, nada recomendada, lhes renda alguns votos no cômputo final das urnas.





Na foto, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), deputado Belarmino Lins (União Brasil), mais conhecido por (Belão), se aventurou na íngreme subida de caule fino do açaizeiro para, talvez, dizer que ainda pode administrar o município de Fonte Boa, no interior do Amazonas.

Nascido em 1º de janeiro de 1946, portanto com 78 anos de idade e beirando os 80, ele já teve tempo suficiente para mostrar que podia, e pelo que se tem conhecimento, não precisou subir em açaízeiro.

Belão já foi três vezes presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), e teve oito mandatos consecutivos ao longo de 32 anos, ainda assim, se aventura subir em pé de açaí, talvez para dizer do alto das quase oito décadas de vida, que ainda pode.

Eleitor

Para eleitores do município de Fonte Boa, candidato a prefeito, se quiser ganhar no município, tem que subir até em pé de tucumanzeiro e enfiar a mão em boca de jacaré para aparecer bem na foto.

Dias de campanha

Comentários à parte. O certo é que em época de campanha é possível ver até onde vai a ousadia dos políticos na incessante busca do voto. Até retirar lixo de igarapé, sem luva, carregar e jogar na porta da lixeira, o manauara já viu acontecer.

Essas peripécias, sempre acontecem acompanhadas de um fotógrafo, para depois jogar nas redes sociais, tecer comentários e dizer que ele é a solução para a colheita da lavoura.

Quando é assim, é plenamente aceitável. Pior é quando o candidato a qualquer cargo se ajoelha diante do púlpito, com a cara mais santa do Universo, e destoa toda a verdade para se dizer o único certo, o dono da verdade e tudo em nome do Santíssimo (assim dizem eles).